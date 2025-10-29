Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Der LUS-DAX bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Der LUS-DAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent auf 24 157,50 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 318,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 085,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 741,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 212,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 473,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,01 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4,95 Prozent auf 31,07 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,37 Prozent auf 57,04 EUR), RWE (+ 2,97 Prozent auf 42,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,79 Prozent auf 106,85 EUR) und Commerzbank (+ 2,20 Prozent auf 31,11 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen adidas (-10,39 Prozent auf 165,25 EUR), Zalando (-4,76 Prozent auf 24,61 EUR), SAP SE (-4,19 Prozent auf 224,30 EUR), Symrise (-3,81 Prozent auf 73,76 EUR) und Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 28,14 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 10 395 991 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,544 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at