Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 24 175,00 Punkte nach unten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,091 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 24 261,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24 278,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24 322,90 Punkte, das Tagestief hingegen 24 163,42 Zähler.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,649 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2025, den Wert von 23 745,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der DAX mit 24 217,37 Punkten berechnet. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Stand von 19 478,07 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,73 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 5,20 Prozent auf 31,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,98 Prozent auf 57,37 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 107,55 EUR), RWE (+ 2,60 Prozent auf 42,21 EUR) und Commerzbank (+ 2,04 Prozent auf 31,06 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-8,00 Prozent auf 169,65 EUR), Zalando (-4,02 Prozent auf 24,80 EUR), SAP SE (-3,89 Prozent auf 225,00 EUR), Symrise (-2,45 Prozent auf 74,80 EUR) und Deutsche Telekom (-1,93 Prozent auf 28,45 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 958 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at