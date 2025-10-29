Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,64 Prozent tiefer bei 24 122,67 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,091 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,072 Prozent tiefer bei 24 261,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 278,63 Punkten am Vortag.

Bei 24 322,90 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 090,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,864 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 745,06 Punkten gehandelt. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 24 217,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, betrug der DAX-Kurs 19 478,07 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,46 Prozent nach oben. Bei 24 771,34 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 4,95 Prozent auf 31,07 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,37 Prozent auf 57,04 EUR), RWE (+ 2,97 Prozent auf 42,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,79 Prozent auf 106,85 EUR) und Commerzbank (+ 2,20 Prozent auf 31,11 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen adidas (-10,39 Prozent auf 165,25 EUR), Zalando (-4,76 Prozent auf 24,61 EUR), SAP SE (-4,19 Prozent auf 224,30 EUR), Symrise (-3,81 Prozent auf 73,76 EUR) und Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 28,14 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 395 991 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

