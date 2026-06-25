Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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26.06.2026 01:44:24
Adobe vs. Datadog: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Adobe (NASDAQ:ADBE) and Datadog (NASDAQ:DDOG) represent two different ways to play the software market. Deciding between a steady cash generator and a high-growth disruptor requires careful consideration of their 2026 outlooks.Adobe is the established leader in creative software, while Datadog provides critical monitoring tools for modern cloud infrastructure. Investors often compare them because they both rely on subscription models for revenue. However, they operate in different stages of maturity and serve distinct needs within the enterprise technology landscape today.Adobe sells creative and document management tools to a global base of creators, business professionals, and marketing teams. As a major player among tech stocks, it uses an integrated platform strategy through its Creative Cloud and Experience Cloud segments. Recently, the company has focused on freemium models to drive adoption of its new generative artificial intelligence tools among its diverse customer base of creators and nonprofits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
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26.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
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23.06.26
|S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
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16.06.26
|S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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15.06.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
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|Adobe Inc.
|178,10
|4,57%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|212,00
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Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.