NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt im Plus

Der NASDAQ 100 kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 29 740,55 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,043 Prozent leichter bei 29 709,49 Punkten, nach 29 722,30 Punkten am Vortag.

Bei 29 784,21 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 610,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 29 825,11 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 234,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 23 611,27 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17,99 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 7,97 Prozent auf 252,58 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,84 Prozent auf 530,00 USD), CrowdStrike (+ 5,24 Prozent auf 225,66 USD), Palo Alto Networks (+ 4,89 Prozent auf 381,66 USD) und Axon Enterprise (+ 4,38 Prozent auf 596,04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Lumentum (-6,23 Prozent auf 834,74 USD), Arm (-4,08 Prozent auf 271,03 USD), Microchip Technology (-3,57 Prozent auf 81,67 USD), Intel (-3,33 Prozent auf 98,26 USD) und DoorDash (-3,32 Prozent auf 209,09 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 402 303 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,691 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at