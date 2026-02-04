AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
04.02.2026 15:46:42
Advanced Micro Devices Stock Falls 12%
(RTTNews) - Shares of Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) are falling about 12 percent on Wednesday morning trading despite no corporate-related announcements to impact the movement.
The company's shares are currently trading at $211.46 on the Nasdaq, down 12.81 percent. The stock opened at $209.79 and has climbed as high as $218.58 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $76.48 to $267.08.
AMD closed trading at $242.11 on Tuesday.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
