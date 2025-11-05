Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
05.11.2025 10:42:00
After a 70% Run in 6 Months, Is Alphabet Still a Top AI Stock to Own?
After a bruising sell-off earlier this year, Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) stock has ripped higher -- up just more than 70% over the last six months, as of this writing. The move upward accelerated after the company posted a milestone quarter after the market closed on Oct. 29 and leaned into a simple message: Artificial intelligence isn't eroding Google's core; it's expanding it.Initially, investors worried about the impact of AI (artificial intelligence) on Alphabet, which is best known for Google Search and YouTube but also operates a fast-growing cloud platform. But sentiment about AI's role in Alphabet's business has been flipping over the last few months. And in its most recent report, it was clear: AI is now a substantial headwind for the company -- across Search, YouTube, and Cloud.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltdmehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 643,00
|0,61%
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 360,00
|0,68%
|Alphabet A (ex Google)
|240,00
|-2,87%
|Alphabet C (ex Google)
|240,30
|-2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.