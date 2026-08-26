Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|
26.08.2026 23:16:36
Agilent Technologies Q3 Income Advances
(RTTNews) - Agilent Technologies (A) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $362 million, or $1.28 per share. This compares with $336 million, or $1.18 per share, last year.
Excluding items, Agilent Technologies reported adjusted earnings of $459 million or $1.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $1.878 billion from $1.738 billion last year.
Agilent Technologies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $362 Mln. vs. $336 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.18 last year. -Revenue: $1.878 Bln vs. $1.738 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.71 To $ 1.74 Next quarter revenue guidance: $ 1.98 B To $ 2.00 B Full year EPS guidance: $ 6.18 To $ 6.21 Full year revenue guidance: $ 7.49 B To $ 7.51 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.
Analysen zu Agilent Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Agilent Technologies Inc.
|134,70
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.