Agilent Technologies Q3 Income Advances

(RTTNews) - Agilent Technologies (A) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $362 million, or $1.28 per share. This compares with $336 million, or $1.18 per share, last year.

Excluding items, Agilent Technologies reported adjusted earnings of $459 million or $1.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.1% to $1.878 billion from $1.738 billion last year.

Agilent Technologies earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $362 Mln. vs. $336 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.18 last year. -Revenue: $1.878 Bln vs. $1.738 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.71 To $ 1.74 Next quarter revenue guidance: $ 1.98 B To $ 2.00 B Full year EPS guidance: $ 6.18 To $ 6.21 Full year revenue guidance: $ 7.49 B To $ 7.51 B