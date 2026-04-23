ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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23.04.2026 15:14:55
AI Anxiety Returns: ServiceNow, IBM Earnings Drag Software Shares Down
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