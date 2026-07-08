Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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08.07.2026 07:03:28
Airbnb data identifies illegal social home sublets
Nearly 6,000 social homes are thought to be illegally listed on short-term rental platforms.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Airbnb
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26.06.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Airbnb-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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24.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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19.06.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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12.06.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Airbnb
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.