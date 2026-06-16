NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,89 Prozent schwächer bei 29 968,13 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 30 455,49 Punkte an der Kurstafel, nach 30 543,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30 560,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 962,87 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 125,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 655,34 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 16.06.2025, einen Stand von 21 937,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 18,89 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Fiserv (+ 4,01 Prozent auf 49,83 USD), Gilead Sciences (+ 2,36 Prozent auf 127,23 USD), Constellation Energy (+ 2,15 Prozent auf 268,00 USD), MercadoLibre (+ 1,68 Prozent auf 1 674,08 USD) und Airbnb (+ 1,61 Prozent auf 141,20 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Marvell Technology (-9,78 Prozent auf 278,67 USD), Intel (-8,45 Prozent auf 117,05 USD), KLA-Tencor (-7,44 Prozent auf 237,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,30 Prozent auf 507,29 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,35 Prozent auf 122,81 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 41 804 271 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,286 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at