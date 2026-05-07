Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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08.05.2026 01:07:00
Airbnb is seeing some of its fastest growth from this surprising segment
The travel app has seen some demand disruptions from the Iran war but is seeing early success with its recent pivot into offering hotel bookings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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