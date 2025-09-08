Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Millionenhöhe
|
08.09.2025 11:18:41
Airbus-Aktie höher: Airbus beginnt mit Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme
Das Rückkaufprogramm soll bis zum 16. Januar 2026 auf dem offenen Markt durchgeführt werden, teilte der Konzern mit.
Mit der ersten Tranche über bis zu 2,07 Millionen Aktien sei eine Investmentfirma beauftragt worden. Der Rückkauf soll am 8. September, dem Berichtstag, beginnen und bis spätestens 31. Oktober 2025 abgeschlossen werden.
Für die Airbus-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,4 Prozent aufwärts auf 186,36 Euro.
DJG/sha/flf
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Airbus,Airbus Group,Bocman1973 / Shutterstock.com
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|185,96
|1,03%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|45,60
|0,44%
