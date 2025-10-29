DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Airbus SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Airbus SE-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Airbus SE-Anteile 110,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 90,909 Airbus SE-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2025 18 886,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 207,75 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,86 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Airbus SE eine Marktkapitalisierung von 164,39 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at