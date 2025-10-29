Börse Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart

Der CAC 40 bewegt sich am Mittwoch nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,18 Prozent tiefer bei 8 201,65 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,492 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,217 Prozent schwächer bei 8 198,71 Punkten, nach 8 216,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 203,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 191,74 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,432 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2025, den Stand von 7 880,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der CAC 40 7 857,36 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 511,11 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,93 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,383 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

