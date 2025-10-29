SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Blick
|
29.10.2025 09:29:17
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart
Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 5 705,68 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,879 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent schwächer bei 5 701,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 704,35 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 707,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 691,82 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,242 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 5 506,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 379,20 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Wert von 4 950,02 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,02 Prozent nach oben. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 6,59 Prozent auf 58,25 EUR), BASF (+ 2,91 Prozent auf 44,26 EUR), Deutsche Bank (+ 2,57 Prozent auf 30,37 EUR), BMW (+ 1,94 Prozent auf 82,82 EUR) und Siemens Energy (+ 0,91 Prozent auf 104,90 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-1,24 Prozent auf 231,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 543,00 EUR), Allianz (-0,76 Prozent auf 354,70 EUR), Airbus SE (-0,43 Prozent auf 206,80 EUR) und UniCredit (-0,36 Prozent auf 62,95 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 883 150 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 351,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
2025 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
