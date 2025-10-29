Börse Paris in Rot: CAC 40 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Der CAC 40 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 8 200,88 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,492 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,217 Prozent leichter bei 8 198,71 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 216,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 186,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 226,32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,441 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der CAC 40 bei 7 880,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 857,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 511,11 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 10,92 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 271,48 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 193 178 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 303,383 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

