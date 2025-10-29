Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|CAC 40 im Blick
|
29.10.2025 12:27:11
Pluszeichen in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Mittwochmittag steigen
Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,08 Prozent stärker bei 8 222,91 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,492 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,217 Prozent schwächer bei 8 198,71 Punkten, nach 8 216,58 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 191,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 226,32 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,173 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 880,87 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2025, den Wert von 7 857,36 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 7 511,11 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,21 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 101 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 303,383 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2025 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
