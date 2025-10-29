Société Générale Aktie

Index im Fokus 29.10.2025 15:59:41

Schwache Performance in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Minus

Der CAC 40 verbucht am Mittwoch Verluste.

Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,22 Prozent schwächer bei 8 198,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,492 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,217 Prozent auf 8 198,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 216,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 186,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 226,32 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,467 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 29.09.2025, mit 7 880,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 857,36 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 7 511,11 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,89 Prozent zu. Bei 8 271,48 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 158 585 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,383 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

