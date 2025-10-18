Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Auftragsbestand
|
18.10.2025 06:31:00
Airbus-Aktie: IndiGo sichert sich 30 Airbus A350-Langstreckenjets
Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten zu dem Festauftrag nannte Airbus nicht.
Der Airbus A350 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Großraumflugzeug. Das Verkehrsflugzeug hat den höchsten Anteil an Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen in Rumpf- und Tragflächenstruktur. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmärkten der Welt und verzeichnet einen starken Anstieg des internationalen Reiseverkehrs.
DJG/cbr/cln
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Airbus Group,Bocman1973 / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|201,60
|-0,40%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|50,00
|-0,99%
