Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Auftragsbestand 18.10.2025 06:31:00

Airbus-Aktie: IndiGo sichert sich 30 Airbus A350-Langstreckenjets

Airbus-Aktie: IndiGo sichert sich 30 Airbus A350-Langstreckenjets

Die indische Fluglinie Indigo hat 30 Airbus A350-Flugzeuge jetzt fest bestellt.

Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten zu dem Festauftrag nannte Airbus nicht.

Der Airbus A350 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Großraumflugzeug. Das Verkehrsflugzeug hat den höchsten Anteil an Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen in Rumpf- und Tragflächenstruktur. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmärkten der Welt und verzeichnet einen starken Anstieg des internationalen Reiseverkehrs.

DJG/cbr/cln

DOW JONES

16.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 Airbus Buy UBS AG
15.10.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
