Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt letztendlich zurück

Letztendlich schloss der CAC 40 am Freitag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 8 114,74 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,453 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 8 148,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 122,03 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 160,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 114,74 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,450 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 05.11.2025, den Stand von 8 074,23 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Stand von 7 674,78 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 7 330,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,75 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 284 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,133 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,69 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

