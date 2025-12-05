Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Index-Performance im Blick
|
05.12.2025 09:29:02
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung mit Gewinnen
Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent auf 8 136,41 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,453 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,321 Prozent höher bei 8 148,07 Punkten, nach 8 122,03 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 148,07 Punkte, das Tagestief hingegen 8 132,28 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,718 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 074,23 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 7 674,78 Punkten bewertet. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 7 330,54 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,04 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 121 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,74
|-0,30%
|Carrefour S.A.
|13,50
|0,52%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,45
|-0,92%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|627,90
|-0,73%
|Stellantis
|10,37
|1,39%
|Worldline SA
|1,30
|-9,72%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 114,74
|-0,09%
