Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Aktie im Blick 26.09.2025 09:39:06

Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 186 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern "fliegt weiter hoch", schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Airbus auf einem guten Weg Richtung Jahresziele. Anpassungen an den mittelfristigen Barmittelschätzungen und auf der Währungsseite führten mitsamt der gestiegenen Branchenbewertung zu seinem höheren Kursziel.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Airbus SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 194,44 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 7,49 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7 614 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 28,7 Prozent. Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

