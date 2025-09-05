Airbus Aktie
|183,90EUR
|-3,00EUR
|-1,61%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Flugzeugbauer werde sich steigern müssen, um das Jahresziel der Zahl ausgelieferter Maschinen zu erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Monat August sei in dieser Hinsicht aber ermutigend./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
184,02 €
|
Abst. Kursziel*:
8,68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
183,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,75%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
