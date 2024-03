Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach einem Gespräch mit dem Finanzchef des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Die Zusammenarbeit zwischen den Airbus-Teams und den sogenannten Tier-2- und Tier-3-Zulieferern habe sich verbessert, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies trage dazu bei, betriebliche Probleme besser zu antizipieren.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:42 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 170,04 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 137 836 Stück. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 21,4 Prozent zu Buche. Airbus SE (ex EADS) dürfte schätzungsweise am 01.05.2024 die Finanzergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CET



