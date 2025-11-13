Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
13.11.2025 17:08:03
Aktie auf Talfahrt: Pfizer soll Verkauf seiner Biontech-Anteile anstreben
Während der Corona-Pandemie wird vielen Menschen in Deutschland bewusst, wie eng die Unternehmen Pfizer und Biontech miteinander verbandelt sind. Jetzt will der US-Konzern angeblich seine Anteile an den Mainzern loswerden. Von dort heißt es, die Kooperation bestehe weiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
