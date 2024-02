AKTIE IM FOKUS: Hoffnungsschimmer für Zoom - Anleger feiern Zahlen und Ausblick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zahlen und der Geschäftsausblick von Zoom (Zoom Video Communications) haben den Anlegern des Videokonferenzdienstes am Dienstag neue Zuversicht gegeben. Die Aktien waren zum Handelsbeginn um 10 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Januar geklettert. Zuletzt stand noch ein Plus von 7,5 Prozent auf 67,87 US-Dollar zu Buche.

Zoom wächst auch nach dem Ende des Corona-Booms in seinem Geschäft weiter. Der Umsatz legte im vergangenen Quartal im Jahresvergleich stärker zu als von Analysten im Schnitt erwartet. Unter dem Strich gab es einen Gewinn nach roten Zahlen vor einem Jahr.

Analysten äußerten sich zuversichtlich. Zoom habe bei den wichtigen Aspekten gepunktet, schrieben etwa James Fish und Quinton Gabrielli von Piper Sandler. Sowohl im Direkt- als auch im Online-Segment sei ein gewisser Aufwärtstrend zu verzeichnen. Ermutigend sei neben dem angekündigten Aktienrückkauf auch der anhaltende Erfolg bei neuen Produkten.

Tyler Radke von der Citigroup schrieb, Zoom habe angesichts niedriger Erwartungen solide abgeschnitten. Bei den in Rechnung gestellten Umsätzen (sogenannte Billings) habe das Unternehmen deutlich positiv überrascht, und bei der Profitabilität sei noch viel Luft nach oben.

Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC sprach mit Blick auf den Ausblick auf 2025 von abnehmenden Risiken. Zudem seien die Aussagen zum freien Finanzmittelfluss positiver als erwartet.

In der Corona-Pandemie mit dem Arbeiten und Lernen von zu Hause aus war Zoom explosiv gewachsen. Der Aktienkurs erreichte im Oktober 2020 bei knapp 589 Dollar ein Rekordhoch.

Kurz darauf folgte jedoch ein rasanter Kurssturz, der die Papiere schließlich im März 2022 unter 100 Dollar drückte. Denn peu à peu kehrten viele Unternehmen zumindest teilweise wieder zum Bürobetrieb zurück.

Zoom versucht in dieser Situation, den breiteren Kommunikationsbedarf seiner Kunden inklusive der Sprachtelefonie abzudecken. Doch bereits seit Monaten kommen die Aktien nicht wirklich vom Fleck.

Mut macht aus charttechnischer Sicht, dass die Anteilscheine von Zoom mit dem Kurssprung am Dienstag wieder über die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie geklettert sind. Diese beschreibt den langfristigen Trend./la/he