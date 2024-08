AKTIE IM FOKUS: Jost Werke schütteln Schwächephase vorerst ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen sowie die Bestätigung der Jahresziele haben am Mittwoch die Anleger von JOST Werke besänftigt. Die Papiere des Nutzfahrzeugzulieferers stemmten sich mit zuletzt plus 4,8 Prozent gegen ihre Schwäche, die sich seit Ende Juli noch einmal verstärkt und den Kurs noch am Vortag auf ein neuerliches Tief seit Herbst 2022 gedrückt hatte.

Die operative Gewinnmarge im zweiten Quartal blieb zum Vorjahr stabil. Einige Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Experte Fabio Hölscher von Warburg Research sprach von einem soliden Quartal, das dem Trend der vorangegangenen Quartale gefolgt sei und die Robustheit des Unternehmens aufgezeigt habe./ajx/jha/