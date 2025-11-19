JOST Werke Aktie
|49,30EUR
|-0,90EUR
|-1,79%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer entwickele sich in einem schwierigen Markt robust, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch nach Überarbeitung seines Bewertungsmodells im Anschluss an die Neunmonatszahlen. Die Taktgeber für eine Erholung verstärkten sich./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,40 €
|
Abst. Kursziel*:
49,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,10%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
