JOST Werke Aktie
|51,90EUR
|0,20EUR
|0,39%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Jost Werke nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe ein gutes Update zur Integration des übernommenen Hydraulikspezialisten Hyva gegeben, die offenbar nach Plan laufe, schrieb Yasmin Steilen in einer Einschätzung vom Montag. Dessen Profitabilität liege nach dem Verkauf des Krangeschäfts und dank einiger Lieferkettenverbesserungen im Zielkorridor von Jost. Wegen des Gegenwinds im US-Geschäft dürfte Jost 2025 aber eher am unteren Ende seiner Umsatzzielspanne landen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,50 €
|
Abst. Kursziel*:
32,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,02%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
