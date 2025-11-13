JOST Werke Aktie

51,60EUR 2,55EUR 5,20%
JOST Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 09:59:12

JOST Werke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag die solide Profitabilität des Nutzfahrzeugzulieferers angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes. Dies unterstreiche den bedeutenden Fortschritt, den die Neu-Isenburger bei der Integration des Hydraulikspezialisten Hyva gemacht hätten./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,30 € 		Abst. Kursziel*:
46,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,35%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AGmehr Nachrichten

Analysen zu JOST Werke AGmehr Analysen

09:59 JOST Werke Buy Warburg Research
15.10.25 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.10.25 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 JOST Werke Buy Warburg Research
14.10.25 JOST Werke Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JOST Werke AG 51,50 4,99% JOST Werke AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:18 Polytec buy Warburg Research
10:14 adesso Buy Warburg Research
10:12 Wacker Neuson Hold Warburg Research
10:02 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
09:59 Sixt Buy Warburg Research
09:59 JOST Werke Buy Warburg Research
09:51 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09:48 Dürr Outperform Bernstein Research
09:44 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:37 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:30 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:19 Formycon Outperform RBC Capital Markets
09:14 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:56 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:52 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:48 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08:43 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
08:27 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:25 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:16 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
08:14 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
08:14 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:10 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
08:06 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
08:05 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:01 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:47 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
06:45 Infineon Outperform Bernstein Research
06:36 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
06:19 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen