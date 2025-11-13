JOST Werke Aktie
|51,60EUR
|2,55EUR
|5,20%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag die solide Profitabilität des Nutzfahrzeugzulieferers angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes. Dies unterstreiche den bedeutenden Fortschritt, den die Neu-Isenburger bei der Integration des Hydraulikspezialisten Hyva gemacht hätten./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,30 €
|
Abst. Kursziel*:
46,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,35%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|51,50
|4,99%
