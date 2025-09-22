NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
22.09.2025 20:55:38
AKTIE IM FOKUS: Nvidia auf Rekordhoch - 100 Milliarden Dollar für OpenAI
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine angekündigte Mega-Investition hat NVIDIA am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zuletzt lag der Kurs mit 183 Dollar wieder knapp darunter, aber immer noch rund knapp vier Prozent im Plus.
Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Nvidia mit.
Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche. Dagegen erschienen die von Nvidia jüngst angekündigten Investitionen von 5 Milliarden Dollar in den angeschlagenen Branchenkollegen Intel wie Kleingeld. Mit dem nun angekündigten Schritt würde Nvidia seine Position als unangefochtener König im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zementieren.
Der Kurs der Aktie hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist Nvidia der weltweit wertvollste Konzern./gl/stw/zb/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|155,26
|3,37%
