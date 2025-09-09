NVIDIA Aktie

144,02EUR 0,94EUR 0,66%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 13:46:50

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Juli-Daten des amerikanischen Chipindustrieverbands SIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 US-Dollar belassen. Die Halbleiterverkäufe seien besser als es die sonst übliche Saisonalität verspreche, schrieb Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke im Speicherchip-Bereich setze sich fort./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 205,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 168,31 		Abst. Kursziel*:
21,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 168,93 		Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

13:46 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 144,02 0,66% NVIDIA Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

15:01 Unilever Sell UBS AG
14:53 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:29 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
14:29 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
14:01 Knorr-Bremse Buy UBS AG
14:00 Ströer Buy UBS AG
14:00 Delivery Hero Buy UBS AG
14:00 Bechtle Buy UBS AG
13:46 NVIDIA Buy UBS AG
13:46 Infineon Buy UBS AG
13:39 Renault Neutral UBS AG
13:39 AIR France-KLM Neutral UBS AG
13:38 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
13:38 easyJet Buy UBS AG
13:38 Ryanair Buy UBS AG
13:37 Lufthansa Buy UBS AG
13:31 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
13:08 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
12:50 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Unilever Underperform RBC Capital Markets
12:41 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12:38 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:22 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:21 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:19 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
12:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11:50 Brenntag Buy Warburg Research
11:48 Südzucker Hold Warburg Research
11:48 Sanofi Buy UBS AG
11:46 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:44 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:53 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:53 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:52 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:38 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:34 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:55 ASML NV Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen