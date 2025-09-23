NVIDIA Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Deal mit OpenAI dürfte dem Chipkonzern über die Jahre etwa 400 Milliarden US-Dollar an Umsatz einbringen, kommentierte Timothy Arcuri am Dienstag. Dies stärke die Berechenbarkeit des nach dem letzten Zwischenbericht aufgezeigten Wachstumsspielraums./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 205,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 183,61
|
Abst. Kursziel*:
11,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 183,61
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,65%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
