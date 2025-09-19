NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nvidia nach dem milliardenschweren Einstieg beim schwächelnden Branchenkollegen Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem dem KI-Chip-Spezialisten Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl/jha/
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 176,24
Abst. Kursziel*:
21,99%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 177,33
Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
Analyst Name::
Harlan Sur
KGV*:
-
