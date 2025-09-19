NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nvidia nach dem milliardenschweren Einstieg beim schwächelnden Branchenkollegen Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem dem KI-Chip-Spezialisten Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDT





