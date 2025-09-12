NVIDIA Aktie
|151,30EUR
|0,34EUR
|0,23%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
12.09.2025 11:00:41
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nvidia auf "Buy" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe der Branche mit der Vorstellung seines neuen Grafikprozessors (CPX GPU) für rechenintensive Anwendungen die Show gestohlen, schrieb Blayne Curtis in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 177,17
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 177,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
03:39
|Nvidia and OpenAI to back major UK investment in artificial intelligence (Financial Times)
|
11.09.25
|Analysten uneins zu NVIDIA-Aktie: Mega-Rally oder nächste Blase? (finanzen.at)
|
11.09.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
11.09.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
11.09.25