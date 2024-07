Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Autobauer liege wohl auf Kurs zu den diesjährigen Zielsetzungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Marge (Ebit) sollte im Vergleich zum Vorquartal gestiegen sein. Er wies auch auf die "konstruktiven Aussagen" hin, mit denen das Management zuletzt Analysten auf die Resultate eingestimmt habe.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 10:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 65,12 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 42,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 641 489 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 12,9 Prozent aufwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet.

