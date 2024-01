Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Alcon gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Zurückhaltung und Vorsicht haben den Handel am Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch geprägt. Gegenwärtig vermissen die Anleger Impulse, die ihnen die Investmententscheidungen erleichtern können. Vor allem die weitere Geldpolitik der großen Notenbanken ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Nach dem Zinssenkungsoptimismus Ende vergangenen Jahres ist seit Jahresbeginn mehr Ernüchterung eingekehrt. Nun erhoffen sich Teilnehmer Aufschluss durch die US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Auf Jahresbasis wird ein leichter Anstieg der Teuerung auf 3,2 Prozent (Vormonat: 3,1 Prozent) erwartet, in der Kernrate dagegen ein Rückgang. Daneben rückt nun die Berichtssaison ins Blickfeld, hier werden am Freitag einige Bankenschwergewichte aus den USA ihre Bücher öffnen.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.255 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,5 (zuvor: 15,88) Millionen Aktien.

Alcon steigerten sich um 3,4 Prozent. Das Unternehmen für Augenheilkunde hat für ein Präparat zur Behandlung von trockenen Augen die primären Ziele erreicht. Alcon plant, Mitte 2024 einen Antrag auf ein neues Medikament bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) einzureichen.

Die Umsätze von Sika haben im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Die Nettoerlöse des Spezialitätenchemie-Unternehmens in Höhe von 2,79 Milliarden Franken lagen unter der Konsensschätzung von rund 3 Milliarden Franken. Die Aktie gab 3,8 Prozent nach.

SGS fielen um 2 Prozent. Die Royal Bank of Scotalnd hat die Aktie des Warenprüfkonzerns auf Sector Perform abgestuft. Auf kurze Sicht begrenzten strategische Unsicherheiten die Chance auf eine überdurchschnittliche Entwicklung der Titel. Diese bestünden insbesondere aufgrund der Personalpolitik nach der Ernennung einer neuen CFO.

Holcim wurde von der Bank of America derweil auf Neutral abgestuft. Die Bank ist skeptisch, was die Entwicklung des Bausektors im Jahr 2024 angeht. Nach der jüngsten Neubewertung der Branchenwerte und aufgrund der höheren Risiken für die Margen sind die Analysten vorsichtiger geworden. Sie rechnen mit andauernden Absatzproblemen. Holcim verbilligten sich um 0,8 Prozent.

