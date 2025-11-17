SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die SGS SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SGS SA-Anteile letztlich bei 86,36 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in SGS SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,794 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen SGS SA-Papiere wären am 14.11.2025 10 609,08 CHF wert, da der Schlussstand 91,62 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,09 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 17,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at