SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Lukrative SGS SA-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die SGS SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SGS SA-Anteile letztlich bei 86,36 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in SGS SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,794 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen SGS SA-Papiere wären am 14.11.2025 10 609,08 CHF wert, da der Schlussstand 91,62 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,09 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 17,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGS SAmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Zürich: SLI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.10.25
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu SGS SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SGS SA
|99,16
|0,18%