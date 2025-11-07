Roche Aktie

WKN: 891106 / ISIN: US7711951043

07.11.2025 17:39:39

Aktien Schweiz wenig verändert - Anhaltende Sorgen vor KI-Blase

DOW JONES--Kaum verändert hat der Schweizer Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Der SMI holte dabei im späten Verlauf einen Großteil der Verluste wieder auf. Das Sentiment blieb jedoch weiterhin angegriffen, insbesondere in Teilen des Technologiesektors. Die Angst vor einem Platzen der Blase im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) ging weiter in den Handelsräumen um.

Der schwache Michigan-Index am Nachmittag trieb die Zinssenkungserwartung weiter nach oben. Wie ein Händler sagte, preist der Markt für Dezember nun wieder 18 Basispunkte ein nach 16 Basispunkten vor der Veröffentlichung. Mit 50,3 lag der Index für das Verbrauchervertrauen deutlich unter der Prognose und nur noch knapp über der 50iger Marke, die Wachstum von Kontraktion trennt. Zudem sind die 5-jährigen Inflationserwartungen unerwartet deutlich auf 3,6 Prozent gesunken, wie der Händler ergänzte.

Der SMI verlor einen halben Punkt auf 12.298 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,59 (zuvor: 17,63) Millionen Aktien.

Daneben zieht sich der Regierungsstillstand in den USA weiter hin, die Hoffnung liegt nun auf einer Lösung am Wochenende. Die zuletzt bekannt gegebenen US-Konjunkturdaten stammten von privaten Anbietern, da wegen der Haushaltssperre in den USA derzeit keine Daten von staatlichen Stellen veröffentlicht werden. Damit fiel am Freitag auch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht dem "Shutdown" zum Opfer, womit der US-Notenbank erneut ein Baustein für die weitere geldpolitische Entscheidungsfindung fehlt.

Auch chinesische Konjunkturdaten waren nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Die Ausfuhren sanken im Oktober um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem sie im September noch um 8,3 Prozent gestiegen waren. Erwartet worden war ein Anstieg um 2,8 Prozent.

Unternehmensmeldungen waren zum Wochenausklang Mangelware. Mit leichten Gewinnen zeigten sich die defensiven Index-Schwergewichte. Die Aktien von Roche, Novartis und Nestle zogen zwischen 0,1 und 1,2 Prozent an. Für die Aktien der UBS ging es dagegen um 1,4 Prozent nach unten. Die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods haben die Titel auf "Underperform" von zuvor "Marketperform" gesenkt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 11:40 ET (16:40 GMT)

06.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Roche Outperform Bernstein Research
27.10.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
Nestle S.A. (spons. ADRs) 83,80 -0,48%
Nestlé SA (Nestle) 85,62 0,82%
Novartis AG (Spons. ADRS) 108,50 -0,46%
Novartis AG 109,30 -0,18%
Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21%
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 298,20 0,54%
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 35,51 1,04%
UBS 32,61 -1,90%

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

