RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rüstungsbranche im Blick 26.11.2025 08:52:58

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Friedenspläne für die Ukraine im Fokus

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Friedenspläne für die Ukraine im Fokus

Rüstungsaktien gehören zu den Börsenstars 2025 am deutschen Aktienmarkt. Auch am Mittwoch bleiben die Titel im Anlegerfokus.

• Geopolitische Faktoren beeinflussen Rüstungsaktien
• US-Friedensplan für die Ukraine sorgt für Unsicherheit
• Rheinmetall bereitet sich auf Auftragsschub vor

Mit Kursgewinnen präsentierten sich die größten Vertreter der Rüstungsbranche am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie von Rheinmetall gewinnt im Handel in Frankfurt zeitweise 1,25 Prozent auf 1.504,50 Euro, für die Papiere von RENK geht es daneben 2,12 Prozent auf 52,91 Euro nach oben, während HENSOLDT zwischenzeitlich 2,62 Prozent höher bei 70,55 Euro notieren.

Anleger beobachten Entwicklungen in der Ukraine genau

Dabei sind es insbesondere Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg, die Anleger mit Blick auf die Rüstungsgrößen genau unter die Lupe nehmen. Zuletzt hatten die USA in den Gesprächen über ein Kriegsende in der Ukraine weiter Druck gemacht, wie dpa-AFX berichtet. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass der Plan finalisiert werden kann, wies er seine Unterhändler an, sich in Bälde jeweils zeitgleich mit Vertretern Russlands und der Ukraine zu treffen.

Trump zufolge soll sein Sondergesandter Steve Witkoff "vermutlich nächste Woche" in Moskau mit Wladimir Putin sprechen, während der im US-Verteidigungsministerium zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll parallel Gespräche mit der Ukraine führt. Eine feste Frist für ein mögliches Abkommen gebe es nicht, erklärte Trump später auf dem Flug nach Florida. Zugleich verteidigte er Witkoff gegen Kritik - auch aus der eigenen Partei -, er sei zu russlandnah und damit als Unterhändler ungeeignet.

Friedensplan weiter umstritten

Der ursprünglich 28 Punkte umfassende Friedensplan der USA war aus mehreren Richtungen scharf kritisiert worden. Der Entwurf sei eine einseitige "russische Wunschliste" und dränge die Ukraine zu untragbaren territorialen Zugeständnissen, hieß es. Trump wiederum erklärte nun, der Plan sei lediglich ein "Konzept". Die frühere Forderung, Kiew müsse bis spätestens Donnerstag zustimmen, relativierte er. Die Vorwürfe zu Gebietsabtretungen wies er zurück. Das Territorium, über das diskutiert werde, könne nach seinen Worten "in den nächsten Monaten ohnehin von Russland erobert werden". Die Entwicklung bewege sich "nur in eine Richtung" - aus seiner Sicht zugunsten Russlands. Gleichzeitig betonte er, auch Moskau müsse einlenken: nämlich "mit dem Kämpfen aufhören und kein weiteres Land mehr erobern".

Sicherheitsgarantien für die Ukraine: Europäer drängen auf Klarheit

Die europäischen Unterstützer der Ukraine, die der US-Entwurf überrascht hatte, wollen rasch verbindliche Sicherheitsgarantien für Kiew verankern. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen in einer Schalte mit US-Außenminister Marco Rubio, wie die Bundesregierung mitteilte. Ein dauerhafter Frieden brauche robuste, glaubwürdige Garantien, um weitere russische Aggressionen zu verhindern.

Im Zentrum der Debatte steht vor allem die Frage, wie verhindert werden kann, dass Russland nach einem möglichen Waffenstillstand seine Streitkräfte neu aufstellt, aufrüstet und später erneut angreift. Konkrete Modelle dazu sind bisher kaum öffentlich.

Wie weit sind die Verhandlungen wirklich?

Besonders mit Blick auf die Entwicklung der Rüstungstitel stellt sich die Frage, wie realistisch eine schnelle Umsetzung des US-Friedensplanes tatsächlich ist.

Dass der Rüstungsriese Rheinmetall vor diesem Hintergrund mit anderen Themen punkten will, wurde am Markt zuletzt positiv aufgenommen: Der deutsche Rüstungskonzern bereitet sich auf einen Auftragsschub für Panzer, Lastwagen und Kampffahrzeuge vor. Rheinmetall will in Kooperation mit dem finnischen Start-up Varjo Mixed-Reality-Headsets für die Ausbildung von Nutzern militärischer Fahrzeuge bereitstellen. Finanzielle Details nannten beide Unternehmen nicht.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BYD-Aktie zur Wochenmitte stark gefragt: EU-Zulassungen ziehen kräftig an

Bildquelle: RENK Group AG

Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten

Analysen zu RENKmehr Analysen

06:16 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RENK Hold Warburg Research
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 51,54 -0,17% RENK

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor höherem Start -- Börsen in Fernost am Mittwoch überwiegend auf grünem Terrain
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es im frühen Handel aufwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchen zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen