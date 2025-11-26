RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Rüstungsbranche im Blick
|
26.11.2025 08:52:58
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Friedenspläne für die Ukraine im Fokus
• US-Friedensplan für die Ukraine sorgt für Unsicherheit
• Rheinmetall bereitet sich auf Auftragsschub vor
Mit Kursgewinnen präsentierten sich die größten Vertreter der Rüstungsbranche am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie von Rheinmetall gewinnt im Handel in Frankfurt zeitweise 1,25 Prozent auf 1.504,50 Euro, für die Papiere von RENK geht es daneben 2,12 Prozent auf 52,91 Euro nach oben, während HENSOLDT zwischenzeitlich 2,62 Prozent höher bei 70,55 Euro notieren.
Anleger beobachten Entwicklungen in der Ukraine genau
Dabei sind es insbesondere Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg, die Anleger mit Blick auf die Rüstungsgrößen genau unter die Lupe nehmen. Zuletzt hatten die USA in den Gesprächen über ein Kriegsende in der Ukraine weiter Druck gemacht, wie dpa-AFX berichtet. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass der Plan finalisiert werden kann, wies er seine Unterhändler an, sich in Bälde jeweils zeitgleich mit Vertretern Russlands und der Ukraine zu treffen.
Trump zufolge soll sein Sondergesandter Steve Witkoff "vermutlich nächste Woche" in Moskau mit Wladimir Putin sprechen, während der im US-Verteidigungsministerium zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll parallel Gespräche mit der Ukraine führt. Eine feste Frist für ein mögliches Abkommen gebe es nicht, erklärte Trump später auf dem Flug nach Florida. Zugleich verteidigte er Witkoff gegen Kritik - auch aus der eigenen Partei -, er sei zu russlandnah und damit als Unterhändler ungeeignet.
Friedensplan weiter umstritten
Der ursprünglich 28 Punkte umfassende Friedensplan der USA war aus mehreren Richtungen scharf kritisiert worden. Der Entwurf sei eine einseitige "russische Wunschliste" und dränge die Ukraine zu untragbaren territorialen Zugeständnissen, hieß es. Trump wiederum erklärte nun, der Plan sei lediglich ein "Konzept". Die frühere Forderung, Kiew müsse bis spätestens Donnerstag zustimmen, relativierte er. Die Vorwürfe zu Gebietsabtretungen wies er zurück. Das Territorium, über das diskutiert werde, könne nach seinen Worten "in den nächsten Monaten ohnehin von Russland erobert werden". Die Entwicklung bewege sich "nur in eine Richtung" - aus seiner Sicht zugunsten Russlands. Gleichzeitig betonte er, auch Moskau müsse einlenken: nämlich "mit dem Kämpfen aufhören und kein weiteres Land mehr erobern".
Sicherheitsgarantien für die Ukraine: Europäer drängen auf Klarheit
Die europäischen Unterstützer der Ukraine, die der US-Entwurf überrascht hatte, wollen rasch verbindliche Sicherheitsgarantien für Kiew verankern. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen in einer Schalte mit US-Außenminister Marco Rubio, wie die Bundesregierung mitteilte. Ein dauerhafter Frieden brauche robuste, glaubwürdige Garantien, um weitere russische Aggressionen zu verhindern.
Im Zentrum der Debatte steht vor allem die Frage, wie verhindert werden kann, dass Russland nach einem möglichen Waffenstillstand seine Streitkräfte neu aufstellt, aufrüstet und später erneut angreift. Konkrete Modelle dazu sind bisher kaum öffentlich.
Wie weit sind die Verhandlungen wirklich?
Besonders mit Blick auf die Entwicklung der Rüstungstitel stellt sich die Frage, wie realistisch eine schnelle Umsetzung des US-Friedensplanes tatsächlich ist.
Dass der Rüstungsriese Rheinmetall vor diesem Hintergrund mit anderen Themen punkten will, wurde am Markt zuletzt positiv aufgenommen: Der deutsche Rüstungskonzern bereitet sich auf einen Auftragsschub für Panzer, Lastwagen und Kampffahrzeuge vor. Rheinmetall will in Kooperation mit dem finnischen Start-up Varjo Mixed-Reality-Headsets für die Ausbildung von Nutzern militärischer Fahrzeuge bereitstellen. Finanzielle Details nannten beide Unternehmen nicht.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, Kauf (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy (EQS Group)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-PVR: RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu RENKmehr Analysen
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|51,54
|-0,17%