Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart

Der MDAX fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,47 Prozent tiefer bei 28 483,09 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 332,690 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,009 Prozent fester bei 28 621,24 Punkten, nach 28 618,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 643,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 483,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 30 291,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31 073,13 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 26 469,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,75 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell RENK (+ 5,42 Prozent auf 51,27 EUR), HENSOLDT (+ 2,24 Prozent auf 70,75 EUR), Aroundtown SA (+ 0,58 Prozent auf 3,13 EUR), Aurubis (+ 0,56 Prozent auf 108,70 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,21 Prozent auf 287,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen thyssenkrupp (-2,84 Prozent auf 8,36 EUR), IONOS (-2,68 Prozent auf 27,20 EUR), Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 91,45 EUR), Bechtle (-1,71 Prozent auf 38,04 EUR) und Delivery Hero (-1,47 Prozent auf 16,07 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 285 451 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,014 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

