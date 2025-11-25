Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

Der MDAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig bewegt.

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 28 605,07 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 332,690 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 28 621,24 Punkte an der Kurstafel, nach 28 618,54 Punkten am Vortag.

Bei 28 643,00 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 28 462,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 30 291,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, notierte der MDAX bei 31 073,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 469,47 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11,22 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 4,43 Prozent auf 50,79 EUR), HOCHTIEF (+ 1,39 Prozent auf 291,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,32 Prozent auf 61,30 EUR), Gerresheimer (+ 1,24 Prozent auf 24,58 EUR) und Aurubis (+ 1,20 Prozent auf 109,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-2,60 Prozent auf 8,38 EUR), WACKER CHEMIE (-1,77 Prozent auf 66,45 EUR), CTS Eventim (-1,74 Prozent auf 82,05 EUR), TUI (-1,69 Prozent auf 7,56 EUR) und IONOS (-1,43 Prozent auf 27,55 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 830 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,014 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at