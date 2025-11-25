Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 28 775,02 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 332,690 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 28 621,24 Punkte an der Kurstafel, nach 28 618,54 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 28 900,82 Punkte, das Tagestief hingegen 28 462,44 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 30 291,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 073,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 469,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit K+S (+ 3,62 Prozent auf 11,45 EUR), RENK (+ 3,53 Prozent auf 50,35 EUR), Sartorius vz (+ 2,81 Prozent auf 238,00 EUR), HOCHTIEF (+ 2,79 Prozent auf 295,20 EUR) und Gerresheimer (+ 2,64 Prozent auf 24,92 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil IONOS (-2,68 Prozent auf 27,20 EUR), TAG Immobilien (-2,23 Prozent auf 14,05 EUR), LEG Immobilien (-2,00 Prozent auf 63,70 EUR), WACKER CHEMIE (-1,48 Prozent auf 66,65 EUR) und CTS Eventim (-1,26 Prozent auf 82,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 462 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,014 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX weist die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at