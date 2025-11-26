RENK Aktie
|51,34EUR
|-0,29EUR
|-0,56%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte am Mittwoch seine Ergebnisschätzungen für den Panzergetriebe-Hersteller im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Die seitherige Kurskorrektur biete aber wieder eine Einstiegschance./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52,61 €
|
Abst. Kursziel*:
42,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,08%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, Kauf (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy (EQS Group)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-PVR: RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu RENKmehr Analysen
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|51,15
|-0,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:12
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:11
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07:48
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Eni Buy
|UBS AG
|07:36
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:24
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research