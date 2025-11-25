Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Zum Handelsende bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,32 Prozent höher bei 28 994,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 332,690 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 28 621,24 Punkte an der Kurstafel, nach 28 618,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 28 462,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 996,89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 291,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der MDAX bei 31 073,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 469,47 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,74 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 5,05 Prozent auf 243,20 EUR), RENK (+ 4,68 Prozent auf 50,91 EUR), K+S (+ 3,98 Prozent auf 11,49 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,64 Prozent auf 62,70 EUR) und Bechtle (+ 2,84 Prozent auf 39,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen IONOS (-1,97 Prozent auf 27,40 EUR), LEG Immobilien (-1,15 Prozent auf 64,25 EUR), TAG Immobilien (-0,97 Prozent auf 14,23 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,69 Prozent auf 21,45 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,44 Prozent auf 67,35 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 282 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,014 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at