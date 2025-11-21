RENK Aktie
|51,27EUR
|-2,12EUR
|-3,97%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk von 75 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe das Ziel für 2030 leicht aufgestockt, aber die Erwartungen an 2027 und 2028 gedämpft, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Man drehe alle Stellschrauben für künftiges Wachstum, der zivile Bereich verliere weiter an Bedeutung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,60 €
|
Abst. Kursziel*:
45,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,43%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Analysen zu RENKmehr Analysen
|10:10
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|50,23
|-5,92%
