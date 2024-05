Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Zahlen von 117 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Pierre de Fraguier hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Baustoffkonzern seine Schätzungen an. Er verwies auf bessere Preis- und Kostentrends und zusätzliche Preisaktionen in den USA. Das alles dürfte sich positiv auf das laufende zweite Quartal auswirken.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:10 Uhr bei 98,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,05 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 79 459 Aktien. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 21,5 Prozent. Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 18:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.