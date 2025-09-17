Heidelberg Materials Aktie

198,70EUR -1,40EUR -0,70%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.09.2025 13:53:52

Heidelberg Materials Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Der Baustoffehersteller profitiere in Europa von einer Nachfragewelle nach Projekten zur Beseitigung der Wohnraumknappheit sowie in den Bereichen Infrastruktur, Verteidigung, Energiewende, Digitalisierung und Datenzentren, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
199,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
198,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten