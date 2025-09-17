Heidelberg Materials Aktie
|198,70EUR
|-1,40EUR
|-0,70%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Der Baustoffehersteller profitiere in Europa von einer Nachfragewelle nach Projekten zur Beseitigung der Wohnraumknappheit sowie in den Bereichen Infrastruktur, Verteidigung, Energiewende, Digitalisierung und Datenzentren, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
199,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
198,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
