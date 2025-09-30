Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 23 754,88 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,044 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,078 Prozent auf 23 726,43 Punkte an der Kurstafel, nach 23 745,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 23 676,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 758,78 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, notierte der DAX bei 23 902,21 Punkten. Der DAX notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 23 909,61 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Wert von 19 324,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 639,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,40 Prozent auf 386,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 46,19 EUR), Commerzbank (+ 1,25 Prozent auf 32,28 EUR), Siemens Energy (+ 0,91 Prozent auf 100,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,69 Prozent auf 190,10 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil EON SE (-1,09 Prozent auf 15,83 EUR), Rheinmetall (-1,06 Prozent auf 1 967,50 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 37,23 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 53,45 EUR) und Daimler Truck (-0,73 Prozent auf 35,43 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 991 102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 262,210 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Porsche Automobil-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at